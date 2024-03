In pieno giorno ubriaco al volante: denunciato cinquantenne

Guidava ubriaco in pieno giorno. Durante un controllo di routine un uomo, al volante della sua auto Honda Civic, è stato infatti fermato da una pattuglia della Polizia locale della Federazione ieri, martedì 12 marzo, verso le tre del pomeriggio. Gli agenti lo hanno bloccato nel territorio comunale di Loreggia, precisamente in via Ronchi. L'uomo durante i primi accertamenti ha manifestato evidenti segni di alterazione psicofisica. Il risultato del test con l'etilometro non ha lasciato dubbi. L'uomo, un cinquantenne residente a Villa del Conte, stava conducendo la vettura con un tasso alcolemico pari a 1,77 grammi per litro, a fronte dei 0,5 previsti dalla legge come limite massimo per mettersi alla guida.

Cosa è successo

L'autista è stato quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza. La patente è stata ritirata per la prevista sospensione mentre l'auto non è stata sequestrata perchè risultata di proprietà di un'altra persona estranea ai fatti contestati. L'articolo 186 del codice della strada prevede l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/lt. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sospensione della patente di guida da uno a due anni. Il posto di controllo in cui è incappato il conducente 50enne a Loreggia era inserito in un piano di servizi speciali predisposti dal comandante Antonio Paolocci per il controllo del territorio e per la sicurezza stradale. Ieri a Loreggia erano infatti impegnate tutte le pattuglie in servizio. A rotazione vengono predisposti questi controlli straordinari su tutti i dieci comuni che compongono la Federazione del Camposampierese.