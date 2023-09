Il sindaco appende il camice al "chiodo" dopo 36 anni di servizio

Il sindaco di Loreggia Manuela Marangon ieri primo settembre ha terminato il suo rapporto di lavoro con l'azienda ospedaliera raggiungendo la meritata pensione. L'infermiera ha operato a favore della collettività per 36 lunghi anni. L'azienda Ulss 6 Euganea l'ha salutata calorosamente, consapevole di ciò che il primo cittadino ha dato alla causa, mettendo al servizio degli altri non solo la sua professionalità, ma anche innate qualità umane.

Il ritratto

Assunta nel 1987, Manuela Marangon ha lavorato in molteplici servizi, prestando la sue competenze e la sua professionalità nella sala operatoria dell'Anestesia e Rianimazione per ben 13 anni, passando poi per la lungodegenza e la riabilitazione in qualità di coordinatrice infermieristica, per il Pronto Soccorso, per poi approdare al Punto Prelievi di Trebaseleghe. Fortemente ancorata ai bisogni degli assistiti e alle esigenze del territorio, Manuela ha sempre svolto con passione, senso di responsabilità e amore il suo lavoro. «E' stato un percorso meraviglioso - ha detto il sindaco di Loreggia - che mi ha permesso di conoscere colleghi di assoluto valore. Rimarrò sempre infermiera, ringrazio tutti coloro che in questi anni mi hanno supportato in un impegno professionale tutt'altro che semplice».