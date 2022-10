Schianto all'incrocio: due persone finiscono in ospedale

Incidente stradale oggi, 19 ottobre, alle 9,40 all'incrocio tra via Ponte dell'Asse e via Palazzon a Lozzo Atestino. Coinvolte due auto con altrettanti feriti. Si ipotizza una mancata precedenza, ma anche la nebbia potrebbe aver contribuito a causare lo schianto.

I fatti

Secondo la ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia locale si sono scontrati una Fiat Sedici condotta da un uomo di 80 anni e una Ford Fiesta con al volante una donna. Nello schianto l'auto condotta dall'ottantenne è finita fuori strada. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 con un paio di ambulanze e i Vigili del Fuoco di Este con l'ausilio dell'autogrù. Proprio i pompieri hanno messo i sicurezza le due auto incidentate ed estratto dall'abitacolo della Fiat Sedici l'ottantenne. I due feriti sono stati presi in consegna dai sanitari e stabilizzati. In un secondo momento sono stati trasferiti in ospedale. Dai primi riscontri non verserbbero in pericolo di vita. Come da prassi sono stati sottoposti anche ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.

Disagi alla viabilità

Per consentire agli operatori di lavorare in tutta sicurezza e ridurre al minimo i tempi di attesa dei mezzi incolonnati, la Polizia locale ha provveduto a deviare il traffico lungo arterie secondarie. La situazione a Lozzo Atestino è tornata alla normalità soltanto dopo le 11. Tempo necessario anche ad un carroattrezzi di rimuovere le due auto danneggiate nello schianto.