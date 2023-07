Albero colpito da fulmine, tranciati i cavi del telefono e dell'energia elettrica

Ancora danni provocati dal maltempo. Nella notte tra il 29 e il 30 luglio a Massanzago un fulmine ha colpito un albero dal grosso fusto. Sono stati tranciati i fili dell'energia elettrica e della linea telefonica. L'allarme è stato lanciato alla centrale operativa del 115 per l'intervento di messa in sicurezza dell'area. Da Padova sono arrivati gli operatori con l'autogrù e l'autoscala.

Cosa è successo

L'intervento dei pompieri è avvenuto oggi alle 16 in via Roma in località Sandono. Si è provveduto a mettere in sicurezza l'albero e a ripristinare i danni provocati alla rete elettrica e telefonica. Non si segnalano feriti, ma nella notte il fulmine ha creato una certa apprensione alle famiglie che vivono nelle immediate vicinanze dell'albero attinto dal fulmine. Le operazioni di messa in sicurezza sono terminate attorno alle 20 di domenica.