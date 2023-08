Punta la lama di un coltello contro un adolescente e lo rapina del cellulare

Scene di ordinaria follia in pieno centro a Merlara ieri pomeriggio 28 agosto. Un bandito ha puntato la lama di un coltello al volto di un adolescente e l'ha rapinato del suo smartphone. Poi è fuggito facendo perdere le proprie tracce. L'immediata segnalazione ai carabinieri della stazione di Casale di Scodosia da parte della vittima ha consentito ai militari dell'Arma in tarda serata di arrestare il presunto colpevole. Si tratta di un ventiquattrenne originario della Polonia, che è stato rintracciato nella sua casa di Terrazzo in provincia di Verona.

La cronaca

I militari dell'Arma della Compagnia di Este hanno raccolto dalla vittima informazioni utili per risalire al colpevole della rapina. Poi attraverso il cellulare che era stato rubato sono riusciti a rintracciare la posizione di dove si potesse trovare il bandito. Sono arrivati fino in provincia di Verona, appunto a Terrazzo dove hanno bussato alla porta del padrone di casa, il ventiquattrenne polacco. Quest'ultimo ha pensato bene di fuggire a piedi, ma è stato bloccato poco dopo. Ne è nata una colluttazione al termine della quale i militari, nonostante i calci e i pugni subiti, sono riusciti a mettergli le manette ai polsi. Da una perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno anche rinvenuto a carico dell'indagato 0,35 grammi di hashish e 0,54 grammi di cocaina che gli sono valsi una segnalazione alla Prefettura in qualità di assuntore. Dopo aver messo al corrente l'autorità giudiziaria di Verona dell'operazione, il ventiquattrenne è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e denunciato per rapina.