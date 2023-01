Investita da un Freccia Rossa, muore donna di 34 anni. La tragedia stasera a Mestrino

Viabilità ferroviaria con forti rallentamenti stasera, 17 gennaio. Poco prima di cena si è consumata una tragedia. L'attività delle forze dell'ordine è andata avanti per diverse ore. Complice l'oscurità il tutto è diventato ancora più complesso

Cosa è successo

All'altezza della stazione di Mestrino una donna,di 34 anni residente in zona, secondo quanto riferito dagli agenti della Polfer che stanno svolgendo le indagini, sarebbe stata investita da un treno Freccia Rossa che percorreva la tratta Milano Venezia. Il macchinista ha dato subito l'allarme, ma quando i sanitari del Suem 118 sono intervenuti non hanno potuto far altro che constastare l'avvenuto decesso. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, ma la pista più percorribile è quella che porta al gesto di autolesionismo.

Disagi

Per un'ora abbondante, fino alle 21 odierne, la circolazione dopo essere stata a lungo interrotta, è proseguita in un senso. I treni in transito hanno accumulato ritardi superiori ai novanta minuti. Tempo necessario agli operatori di terminare i rilievi e di recuperare la salma dopo il nullaosta del pubblico ministero di turno. Non è dato sapere, se verrà confermata l'ipotesi del gesto estremo, cosa abbia portato la donna a scegliere la strada del non ritorno. Alcuni testimoni, sentiti dalle forze dell'ordine avrebbero riferito che la vittima si sarebbe fatta investire volontariamente dal convoglio.