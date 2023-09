Migranti, previsti nuovi arrivi nel Padovano: allargata l'accoglienza all'aeroporto Allegri

Nell'ex caserma militare dell'aeroporto Allegri, dove al momento ci sono 28 posti letto a disposizione dei profughi, verrà allestita una seconda palazzina da 25 posti che verrà riservata ai minori che giungeranno in città, mentre la palestra di Feriole di Selvazzano Dentro rimarrà aperta quale centro di accoglienza fino a data da destinarsi: sono queste le ultime decisioni prese in relazione all'emergenza migranti nel Padovano.

Accoglienza

Non ne arrivano molte, di notizie, dopo le polemiche delle scorse settimane in seguito all'apertura di alcune palestre per accogliere i profughi, e men che meno di numeri certi: le bocche delle parti in causa, in tal senso, restano il più possibile cucite. Qualcosa, però, trapela: all'Allegri c'è un continuo ricambio di migranti, i quali arrivano e dopo pochi giorni - nonché dopo un'obbligatoria visita medica - vengono "smistati" possibilmente in appartamenti messi a disposizione dalle cooperative che si occupano di accoglienza. Tra i profughi in transito all'aeroporto in questi giorni ci sono anche i 44 che sono stati ospitati per un mese circa nella palestra di Feriole di Selvazzano Dentro, la quale, a differenza di quanto affernato la scorsa settimana, almeno per il momento non tornerà al suo utilizzo originario bensì rimarrà a disposizione per i profughi in arrivo. E si prospetta che possano essere molti: la situazione a Lampedusa, in tal senso, è drammatica.