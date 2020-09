Avevano rapinato tre minorenni, disposto l'obbligo di dimora e di firma per la coppia di rapinatori

Avevano rapinato tre minorenni e ora il tribunale ha dato mandato ai carabinieri del Nor di Padova di eseguire le ordinanze di misure cautelari.

I fatti

Lo scorso 23 giugno una coppia di giovani romeni di 21 e 19 anni aveva rapinato tre minorenni in Prato della Valle: minacciandoli con un oggetto contundente i due, un ragazzo e una ragazza, si erano fatti consegnare monili e soldi, poi li avevano costretti a salire sul tram per lasciarli alla Guizza. Ultimate le indagini i carabinieri hanno dato esecuzione all’ordinanza che prevede l’obbligo di dimora nel comune di Saccolongo con obbligo di permanenza di notte a casa per il 21enne, e l’obbligo di firma per la 19enne.