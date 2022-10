Blitz al ristorante, recuperati gioielli rubati in un hotel di Abano

Tradito dalla sua ingordigia, ha perso la refurtiva e ha rimediato una denuncia. Nei guai un ladro sudanese.

I fatti

Ieri, 28 ottobre, all'ora di pranzo ha rubato una borsa ad una cliente di un ristorante di Monselice. Quando i carabinieri sono arrivati sul luogo della segnalazione hanno identificato un uomo di 25 anni, originario della Somalia, ma residente a Ferrara. Quest'ultimo, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso anche di una confezione di gioielli del valore di 4mila euro che erano stati rubati lo scorso 24 ottobre da alcune teche di una gioielleria che trova spazio all'interno di un hotel di Abano Terme. L'uomo, accompagnato in caserma non ha fornito spiegazioni concrete su quella scomoda refurtiva rinvenuta tra i suoi effetti personali. Mentre la borsa precedentemente rubata è stata restituita alla legittima proprietaria, l'indagato è stato denunciato all'autorità giudiziaria per furto aggravato della borsetta e ricettazione dei gioielli. I monili in oro, al termine dell'attività sono stati restituiti ai responsabili della gioielleria.