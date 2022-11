Colto da una crisi epilettica parcheggia l'auto e si accascia sul volante

E' stato colto da un'improvvisa crisi epilettica mentre era al volante della sua auto. Un uomo residente a Montagnana mentre stava rientrando a casa, si è sentito male e ha fatto in tempo ad accostare. Forse nel tentativo di prendere una boccata d'aria ha aperto la portiera del mezzo, poi ha perso i sensi in preda a convulsioni.

Il salvataggio

Fortuna ha voluto che proprio mentre si stava consumando la crisi, il 23 novembre sera, in pieno centro a Montagnana passasse una pattuglia dell'Arma. I carabinieri vedendo la portiera aperta e un uomo adagiato sul volante privo di sensi, si sono subito avvicinati intuendo che stesse male. Mentre un militare ha prontamente chiamato il 118, il collega ha adagiato il paziente su un fianco e gli ha disostruito le vie respiratorie. Aveva il volto cianotico, era in preda a spasmi ed era in evidente crisi respiratoria. L'intervento del Suem 118 è stato celere. L'automobilista è stato stabilizzato e accompagnato in ospedale. Dopo tutte le cure del caso, è stato giudicato non in pericolo di vita e dimesso. A salvarlo, con tutta probabilità, è stata proprio la pattuglia dell'Arma che ha intuito in tempo reale il dramma che l'uomo stava vivendo.