Morte di Carlo Alberto, la Procura di Treviso apre un fascicolo

L'obiettivo è quello di fare piena luce su quanto accaduto: la Procura di Treviso è pronta ad aprire un fascicolo per stabilire con precisione le cause della morte di Carlo Alberto Conte, il 12enne padovano deceduto martedì 25 gennaio in seguito all'attacco cardiaco che l'aveva colpito due giorni prima mentre era impegnato in una corsa campestre a Vittorio Veneto (Treviso).

Carlo Alberto

Come riporta "Il Gazzettino" si tratta di un atto dovuto che andrà avanti in parallelo alle analisi che veranno effettuate dall'équipe della professoressa Cristina Basso, docente di Anatomia patologica dell'Università di Padova, a cui verrà consegnato il cuore del giovane atleta per rilevare eventuali cardiopatologie. Il tutto mentre alla scuola media "Pascoli" i compagni di classe di Carlo Alberto non si danno pace per la scomparsa del loro amico, sul cui banco è stato deposto un mazzo di fiori: i dirigenti scolastici hanno già pianificato una serie di incontri (aperti anche alle famiglie) con uno psicologo per elaborare il lutto.