Cadavere di una 36enne rinvenuto nel Canale Bisatto: indagini in corso

Un tragico ritrovamento ha scosso nel pomeriggio di oggi, martedì 5 aprile, la tranquillità della Bassa Padovana: il cadavere di una donna di 36 anni di origini rumene è stato rinvenuto nel canale Bisatto, emissario del fiume Bacchiglione.

I fatti

La scoperta è stata fatta a Este, all'altezza di via Borgofuro: il corpo senza vita sarebbe stato notato da una persona che stava passeggiando sull'argine approfittando del tiepido sole, la quale ha subito chiamato i soccorsi. Sul posto si sono precipitati i carabinieri della locale stazione e i vigili del fuoco, che sono scesi fino alla sponda del canale Bisatto per poi recuperare il cadavere: a una prima analisi la donna, che aveva con sé uno zainetto contenente il portafogli e i documenti personali, non presenta segni di violenza o altro che faccia presupporre un intervento di terze persone. I militari dell'Arma stanno compiendo tutti gli accertamenti del caso, ma l'ipotesi al momento più plausibile è quella del suicidio.

Numeri utili

Ricordiamo che sono attivi alcuni numeri di telefono per ricevere supporto psicologico: Telefono Amico 02 2327 2327; Telefono Azzurro 19696; Progetto InOltre 800 334343; De Leo Fund 800 168678.