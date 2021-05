Tragico incidente motociclistico sulla pista del Mugello: perde la vita il padovano Stelvio Boaretto

Subito soccorso e rianimato in pista dallo staff medico, il pilota è stato trasportato al Centro Medico del circuito dove, per l’aggravarsi delle condizioni e nonostante un nuovo intervento dei medici, è deceduto

Tradito da una delle sue più grandi passioni: Stelvio Boaretto, veterinario 59enne di Pontelongo, è morto per le conseguenze di un incidente motociclistico sul circuito del Mugello.

I fatti

Il pilota, impegnato sulla pista Toscana nella Coppa Italia Fmi - Trofeo Italiano Amatori (Categoria 1000 Avanzata), è rimasto coinvolto in un incidente di gara, riportando gravi lesioni. Subito soccorso e rianimato in pista dallo staff medico, il pilota è stato trasportato al Centro Medico del circuito dove, per l’aggravarsi delle condizioni e nonostante un nuovo intervento dei medici, è deceduto. Il suo profilo social è stato subito invaso da messaggi di cordoglio.

