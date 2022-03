Fumettista di 40 anni ucciso da un tumore: lascia due bimbi di 8 e 5 anni

Ha scoperto la malattia proprio poche ore prima dell’istituzione della zona rossa. Un tumore che risparmia solo il 5% dei pazienti. Marco Friso non ce l’ha fatta.

Il fatto

Domenica 27 marzo Friso, 40 anni, è stato ucciso da un tumore contro cui combatteva da due anni. Papà di due bimbi di 8 e 5 anni, lascia la moglie Valeria. Friso ha scoperto il tumore quando Padova è entrata in lockdown. Una situazione difficile resa ancor più triste dalla lontananza di amici e familiari. Friso era un artista, un disegnatore e fumettista. Ha disegnato copertine di libri e calendari e ha collaborato anche con il Messaggero dei Piccoli. Da dieci anni si era gettato in una nuova avventura e aveva iniziato a lavorare per una ditta di Reschigliano, disegnando parchi giochi e giostre. È rimasto lucido fino alla fine e da quando le restrizioni agli spostamenti si sono allentate, la sua casa si è riempita dell’affetto dei suoi cari. Poi il ricovero all’hospice di Camposampiero, l’ultimo abbraccio della moglie. Il funerale sarà celebrato venerdì alle 15 alla chiesa di Borgoricco.