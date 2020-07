Movida e Gran Guardia: nessuno sgombero, compare invece uno striscione

Alla fine è rimasto solo uno striscione e qualche coccio di bottiglia, nulla di più. Non tantissimi i giovani presenti nella notte di mercoledì sulla scalinata della Gran Guardia, anche se come tutte le sere in diversi hanno deciso di terminarla seduti lì. Alcuni di questi hanno voluto lasciare un messaggio. Uno striscione infatti è stato appeso quando erano quasi abbondantemente passate le due e mezza di notte da alcuni giovani attivisti del Cso Pedro ed è stato lasciato lì fino anche alle prime luci dell'alba non è stato rimosso. Il messaggio, abbastanza eloquente, è rivolto al Questore, la dottoressa Fusiello che ha minacciato di sgomberare la gradinata nel caso si fossero verificati assembramenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.