Nuovo polo dell'infanzia: via ai lavori

Entro metà settembre la vecchia scuola di Noventana sarà rasa al suolo dalle ruspe. Lunedì 29 agosto in via Noventana si è dato il via al cantiere per la costruzione del nuovo centro dell’infanzia, nell’area di proprietà comunale. Primo step consiste nella demolizione dell’ex scuola elementare Anna Franck, del magazzino comunale, di un edificio residenziale dismesso e della cabina enel di media tensione. Le infrastrutture dell’Enel saranno spostate in un’area adiacente.

La scelta

«La scelta dell’amministrazione comunale – commenta il sindaco, Marcello Bano - di collocare il nuovo centro per l’infanzia nella frazione di Noventana è l’occasione per una riqualificazione generale urbanistica del centro che oramai versa in parziale stato di abbandono». Il nuovo centro per l’infanzia sorgerà in posizione centrale, a lato della chiesa e sarà servito dalle diverse attività commerciali limitrofe nonché dai parcheggi adiacenti, oltre a quelli ricavati all’interno del lotto di intervento. Questa soluzione consente inoltre di ricollocare il servizio in una zona baricentrica rispetto al comune di Noventa Padovana, garantendo la fruibilità del servizio anche dai cittadini di Oltrebrenta.

Riqualificazione villa Valmarana

In un secondo momento, si potrà procedere con la demolizione della scuola materna e nido esistenti lungo via Valmarana, restituendo l’area a Villa Grimani Vendramin Valmarana, riqualificando il parco della prestigiosa vila veneta. «Questa soluzione garantirà la realizzazione di una nuova area verde nel centro di Noventa Padovana». La scuola per l’infanzia potrà ospitare cento bambini, suddivisi in quattro sezioni e trentasei per l’asilo nido comprensivi della sezione lattanti.

I numeri della nuova opera

L’area in oggetto è pari a 4399 metri quadri. I lavori dovranno essere terminati entro la fine del 2024, la spesa complessiva è di 2milioni e 950mila euro per l’asilo, un milione e duecentocinquantamila euro per il nido. «Il nuovo centro per l’infanzia – ha aggiunto il sindaco - sarà un edificio ad altissima prestazione energetica il cui fabbisogno è coperto da energia prodotta in loco da fonti rinnovabili. L’intero edificio si sviluppa in unico piano e prevede una struttura portante a telaio in legno. Dal punto di vista architettonico soprattutto per le aule sono state previste grandi aperture finestrate affacciate sul giardino interno. Un’altra scelta determinante dal punto di vista progettuale è l’utilizzo del mattone in laterizio per le facciate rivolte verso via Noventana, via Viotti e il lato della chiesa.

La scelta del materiale

Questo materiale richiama le caratteristiche del territorio di Noventana: la chiesa, la fornace, i muri di cinta delle ville, rendendo il nuovo edificio ben inserito nel quadro complessivo architettonico. La copertura sarà in lamiera tinteggiata con un colore che richiamerà l’effetto “corten” ripreso anche sui profili dei serramenti. Tutte le aule saranno in legno».

La squadra

All'apertura del cantiere in via Noventana hanno presenziato oltre a Bano, gli assessori Sandra Giolo, Giovanna Carraro, Davide Iafelice, Nicola Cannistraci e il consigliere comunale Paolo Furegon.