Sette anni fa moriva "Sasà" durante le ricerche del corpo di Isabella nel Brenta

Esattamente sette anni fa, il 19 febbraio del 2016 era un venerdì qualunque. Ma a Noventa Padovana, già sconvolta per la morte di Isabella Noventa per cui sono finiti in carcere Freddy Sorgato, la sorella Debora e la tabaccaia di Camponogara, Manuela Cacco, si è consumata una tragedia che ha sconvolto il cuore dell'intera comunità. Rosario "Sasà" Sanarico, poliziotto in forza al Centro Nautico di La Spezia, attorno alle 16 si è immerso nelle gelide acque del Brenta in un lembo di terra compreso tra Noventa, Stra e Vigonovo, per un'ultima battuta di ricerca del corpo della scomparsa. All'altezza delle chiuse di Stra è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro e non è più riuscito a risalire in superficie. Sono stati allertati i soccorsi. Soltanto dopo circa 50 minuti il suo corpo è stato riportato a galla. In condizioni disperate è stato trasportato all'ospedale di Padova dove è morto poco dopo.

La celebrazione

Domani, 20 febbraio alle 11,30, in occasione del settimo anniversario della morte del sostituto commissario Rosario Sanarico, si terrà una cerimonia di commemorazione a Noventa Padovana sul lungargine del Brenta nei pressi delle chiuse di Stra dove sorge un cippo creato in onore del compianto poliziotto. Saranno presenti fra gli altri il prefetto Raffaele Grassi, il questore Antonio Sbordone, i presidenti dei Consigli Regionali di Veneto e Liguria Liguria Roberto Ciambetti e Gianmarco Medusei. A fare gli onori di casa ci sarà il sindaco di Noventa Marcello Bano con i suoi più stretti collaboratori e rappresentanti delle istituzioni di Stra e Vigonovo. Prevista la presenza di decine di residenti di Noventa che a distanza di anni non hanno dimenticato la tragedia. Da La Spezia dove vive la famiglia dello scomparso, giungeranno i familiari più stretti di "Sasà" che negli anni la piccola comunità di Noventa ha adottato.