Vede i carabinieri e getta a terra la droga: denunciato minorenne

Emergenza spaccio a Noventa Padovana. I carabinieri della locale stazione lunedì 18 settembre hanno individuato in via Battisti nella zona Oltrebrenta un ragazzo nordafricano che si muoveva a piedi con fare sospetto. Immediato è scattato il controllo. Il ragazzo è stato affidato alla madre e da ora in poi verrà tenuto sotto stretta osservazione per evitare che nell'area oggetto del controllo si venga a creare una zona di spaccio.

Droga a terra

Quando lo straniero, marocchino residente in provincia di Venezia, ha visto la pattuglia, ha gettato a terra un involucro, che tuttavia è stato prontamente recuperato dai militari. All'interno sono stati rinvenuti 37 grammi di hashish. In tasca il ragazzo aveva anche un bilancino di precisione e 70 euro probabile provento di precedente attività illecita. E' stato accompagnato in caserma e denunciato alla Procura per i Minorenni per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.