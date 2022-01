Orange, la novità dell'estate patavina che Contin apre a un passo dai Navigli

«Non c'è nessuna sfida con nessuno, anche se so lo che poi ci sarà chi ci ricamerà sopra. Ma credetemi, non perdo certo tempo con chi cerca di copiare e quindi riproporre un format già vecchio e superato. Quello a cui stiamo pensando, quello che vogliamo proporre, è qualcosa di nuovo. Una proposta che guarda al futuro attraverso l'arte, il design, la musica alternativa e tutto ciò che fa parte della vita dei giovani, anche se non soprattutto chi è qui per ragioni di studio». Federico Chicco Contin non smentisce quindi quella che è già più di una voce, anzi anticipa già a che cosa sta lavorando. Torna più o meno dove si trovava prima, dove per anni ha gestito con i suoi (ex) soci i Navigli. Dopo una rottura traumatica e un anno a Montegrotto, Contin torna quindi a Padova con una nuova proposta.

Orange

Contin chiarisce che quello che vuole proporre non c'entra nulla con quanto ha già fatto, proprio ai Navigli: «Abbiamo scelto una figura come quella di Riccardo Lionello per curare la parte artistica di Orange, questo è il nome scelto per la nuova kermesse del Re degli Spritz. Lionello ha grande esperienza maturata soprattutto a Roma, dove ha curato la direzione artistica di eventi di successo». Interessante capire dove si troverà: «Collocato lungo Passeggiata Miolati, sarà composto di cinque chioschi bar e un ristorante. Ma come vedrete grande spazio sarà dato ad arte e tecnologie». Arrivando da Piazzale Boschetti, l'accesso dovrebbe essere subito dietro al Park. Forse non c'è, come dice Federico Chicco Conti, una sfida con quelli che, secondo lui, lo hanno privato di quella che considera comunque una sua creatura, i Navigli. Ma il fatto che si trovi a pochi metri di distanza dai Navigli stessi, mette pepe alla questione che si arricchisce di un nuovo capitolo dopo le rotture e le polemiche dei mesi scorsi. «Stiamo selezionando una sessantina di figure che lavoreranno a Orange, a questo dobbiamo pensare. Non ho per nulla voglia di perdere tempo in polemiche, c'è solo tanta voglia di partire e l'entusiasmo come sempre è grandissimo».