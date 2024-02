Gli agenti intercettano mezza tonnellata di alimenti potenzialmente pericolosi

La sicurezza alimentare della collettività passa anche attraverso operazioni di polizia messe in atto dalla polizia locale più che mai presente in strada per monitorare la viabilità. Martedì 20 febbraio il personale appartenente alla squadra nord della polizia locale, nel corso della normale attività di polizia stradale lungo l'asse di via Venezia, ha proceduto al controllo di un autocarro.

L'accertamento

Gli operatori hanno accertato che il conducente, cittadino di nazionalità straniera, regolarmente residente in Italia, stava effettuando il trasporto di sostanze alimentari che riportavano in etichetta l’obbligo di conservazione a temperatura -18°, non in regime di temperatura controllata, visto che il veicolo era privo del refrigeratore. Congiuntamente al personale tecnico del servizio veterinario della locale unità sanitaria, chiamato ad intervenire per le questioni di specifica competenza, sono stati sequestrati 444 chili di generi alimentari costituiti da formaggi freschi, yogurt, latte fresco e carne confezionata. Il conducente, sulla base degli accertamenti compiuti dalla pattuglia, è risultato recidivo, essendo incorso nella medesima violazione nel 2019, accertamento anche allora effettuato dalla polizia locale di Padova.

Il plauso dell'assessore alla Sicurezza

L’assessore alla sicurezza Diego Bonavina ha sottolineato: «Sono particolarmente contento per questo intervento in un ambito particolarmente delicato quale quello dei controlli sulla corretta conservazione e trasporto dei prodotti alimentari. Abbiamo tolto dalla circolazione quasi mezza tonnellata di cibo potenzialmente pericoloso per iconsumatori, e allo stesso tempo abbiamo tutelato da una concorrenza sleale gli operatori che correttamente seguono le regole e le norme in vigore, sostenendo ovviamente costi più elevati».