Passata al setaccio l'Arcella, sorpreso un ladro con la refurtiva addosso

E' stato un lunedì sera di controlli serrati quello messo in atto dai carabinieri della Compagnia di Padova, con la collaborazione della S.I.O. del IV Battaglione di Mestre e del Nas, Nucleo Antisofisticazione di Padova. L'area interessata dall'attività è stato il popoloso quartiere dell'Arcella. Complessivamente il servizio ha portato ad identificare 20 persone e 16 auto.

Obiettivi

Obiettivo dei militari dell'Arma, è stato quello di prevenire e reprimere i reati contro il patrimonio, a partire dai furti e contrastare la piaga dello spaccio di sostanze stupefacenti che sembra non conoscere la parola crisi.

Denunciato un romeno

I carabinieri hanno denunciato all'autorità giudiziaria un uomo di 26 anni originario della Romania che è stato sorpreso dagli addetti alla vigilanza in un punto vendita di abbigliamento e accessori per sport mentre tentava di rubare capi d'abbigliamento per un bottino complessivo di 116 euro. Dopo aver tolto le placche antitaccheggio dagli abiti, li ha indossati e si è avvicinato alla cassa per dileguarsi, ma è stato bloccato. Sottoposto a perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di ulteriori capi di abbigliamento per un valore di 133 euro, asportati dal medesimo negozio e occultati all’interno della propria auto. La merce sottratta è stata restituita al legittimo proprietario. Durante le fasi della sua identificazione il denunciato si è rifiutato di fornire le proprie generalità ai carabinieri. Pertanto, dovrà rispondere dell’accusa di furto aggravato, tentato furto aggravato, ricettazione e rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale.

Droga

In via Berti gli investigatori dell'Arma hanno sequestrato a carico di ignoti un involucro in cellophane contenente 3 grammi di marijuana ed un coltellino a serramanico. Sono in corso accertamenti per arrivare ad identificare la persona che aveva occultato la sostanza e il coltello.

Nas

Il personale del Nas ha proceduto al controllo di un pub di via Reni. Qui i carabinieri hanno elevato una multa da 1000 euro al gestore a causa di inottemperanze ai regolamenti igienico sanitario e presenza di cappa di aspirazione dei fumi del reparto cucina non idonea.