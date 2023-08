Sorpreso a spacciare tenta la fuga: arrestato

Ancora un messaggio forte da parte delle forze dell'ordine al mondo dello spaccio a Padova. I carabinieri del Radiomobile, a seguito di numerose segnalazioni pervenute alla centrale operativa del 112 domenica pomeriggio 27 agosto, si sono recati in corso del Popolo. Sono stati segnalati numerosi assuntori intenti a fare acquisti da uno spacciatore. All'arrivo del personale di divisa si è creato il classico fuggi fuggi tra i clienti. I militari sono riusciti ad intercettare il pusher, un uomo di 24 anni tunisino già noto alle forze dell'ordine. Quest'ultimo per tentare una improponibile fuga, ha cominciato a scalciare i carabinieri, ma alla fine è stato reso inoffensivo. Da una perquisizione personale è stato trovato in possesso di 3 grammi di cocaina e 0,7 grammi di eroina.

Ricettazione

La perquisizione è stata estesa anche al suo domicilio dove in garage è stato trovato un motociclo Aprilia che da accertamento è risultato rubato nel novembre 2022. La sostanza stupefacente ed il mezzo sono stati posti sotto sequestro. L’arrestato, è stato tradotto presso le camere di sicurezza della stazione carabinieri di Padova Principale. Lo straniero deve rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e ricettazione. L'attività dell'Arma unitamente alle altre forze di polizia proseguirà senza sosta con l'obiettivo di reprimere nel centro città l'annoso fenomeno dello spaccio.