Emergenza spaccio in stazione: i carabinieri arrestano un giovane pusher

Tra i turisti e i pendolari è sempre facile imbattersi anche in spacciatori. Continua la lotta allo spaccio nelle zone più critiche della città. In stazione a Padova con la droga, arrestato un tunisino di 22 anni. Nel pomeriggio di ieri 14 settembre durante un servizio di perlustrazione nella zona della stazione ferroviaria, i carabinieri del Radiomobile sono stati attirati in via Nibo Bixio dalla presenza di due uomini intenti a confabulare. Uno dei due, alla vista dell'auto dell'Arma ha tentato di disfarsi di un sacchettino che teneva in mano. La scena non è passata inosservata ai militari che hanno proceduto al controllo.

L'attività

Il sospettato ha buttato a terra 20 grammi di hashish. La sostanza stupefacente è stata recuperata e sequestrata dai carabinieri. Il tunisino, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora, è stato portato in caserma e al termine delle formalità di rito è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Questo tipo di controlli si ripetono a cadenza quotidiana al fine di stroncare ogni forma di spaccio sul territorio e tutelare soprattutto i giovani assuntori che, per fragilità si avvicinano alla droga, finendo in un secondo momento in un mare di guai.