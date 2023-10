Spaccia metadone davanti al Sert: arrestato 49enne

Spacciatore di metadone aveva scelto la sua base logistica proprio fuori dal Serti in via dei Colli a Padova. Al volante di una Fiat Punto vecchio modello è stato notato ieri 16 ottobre in attesa di potenziali clienti a cui vendere la sostanza. I carabinieri del Radiomobile hanno arrestato per spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti un cittadino italiano di 49 anni residente a Padova. La pattuglia, durante un servizio perlustrativo proprio in via dei Colli ha notato un uomo appoggiato al finestrino della Punto intento a discutere con il conducente. I due alla vista dei militari si sono salutati frettolosamente apparentemente scambiandosi qualcosa.

L'azione

La scena non è passata inosservata ai militari dell'Arma che hanno subito bloccato i due. Dalla perquisizione dell'utilitaria e dell'uomo a piedi sono spuntate 3 boccette da 20 millilitri di metadone che il cliente aveva appena acquistato dal pusher. Nelle tasche del presunto spacciatore sono stati rinvenuti 30 euro probabile provento della cessione. I flaconi ed il denaro sono stati posti in sequestro e l’arrestato, in cura al Sert, è stato portato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito

direttissimo. Entrambi i soggetti, assuntore e spacciatore, risultano noti alle forze dell'ordine per reati specifici legati alle sostanze stupefacenti.