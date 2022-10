Smembrano le auto e fuggono nell'oscurità: è caccia alla banda

Emergenza sicurezza a Padova e provincia, ma più in generale in tutto il Veneto. Se un tempo le indagini delle forze dell'ordine soprattutto nella stagione autunno inverno si concentravano su "batterie" criminali dedite agli assalti ai bancomat o ai postamat, ora l'attenzione degli investigatori dell'Arma è rivolta al mercato nero dei pezzi di ricambio di auto di medio alto valore.

I casi

Tra settembre e ottobre sono lievitati gli assalti alle Bmw soprattutto nei più importanti comuni della cintura padovana, tra cui Noventa Padovana e Cadoneghe. Almeno sei le auto smembrate di ogni accessorio di valore dell'abitacolo, ma anche di specchietti retrovisori e cerchioni. La malavita ha colpito sempre di notte, quando i controlli sono inferiori, la popolazione dorme e non si rischia di imbattersi in testimoni scomodi.

Professionisti

Dimentichiamoci i furti su auto messi in atto da sbandati che per rubare una borsetta, sfondano il vetro della vettura e con tutti i rischi del caso riescono a portar via qualche decina di euro. Ora l'asticella si è alzata. Chi ruba nelle auto, ha già la consapevolezza che scatterà il sistema d'allarme che puntualmente viene inibito e reso inoffensivo. Poi una volta dentro l'abitacolo si lavora con attrezzature specialistiche da "meccanico". Le parti elettroniche e meccaniche che vengono asportate vanno rubate integre per poi essere rivendute. Durante i singoli sopralluoghi carabinieri e polizia parlano di furti "chirurgici", messi in atto da professionisti del settore.

I danni

Quando la vittima di turno la mattina scende di casa per andare a lavorare e si trova la macchina smembrata dei suoi interni sa già che si troverà di fronte a danni di migliaia di euro. Sì perchè il volante, il quadro elettrico, la leva del cambio di una "top car" costa soldi e questo rende il mercato della ricettazione fiorente e sempre più ricercato.

Le avvertenze

Quello che i carabinieri del comando provinciale di Padova chiedono è la massima collaborazione tra i residenti e le forze di polizia. Una telefonata nel cuore della notte ai numeri d'emergenza in caso di situazione poco chiara potrebbe davvero mettere le forze dell'ordine sulle tracce di questi "professionisti" del settore, che sicuramente vengono da fuori, quasi certamente sono originari dell'Est Europa e soprattutto agiscono a "pioggia", mai stazionari su un unico posto, ma girando qua e là, nelle zone dove ritengono che è più alto il numero di mezzi di lusso da depredare.