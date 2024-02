Le bici rubate in vendita online: incastrato il ricettatore

I carabinieri della stazione di Padova Prato della Valle il 3 febbraio, al termine di un’attività di indagine volta a recuperare diverse biciclette rubate nel centro patavino, hanno raggiunto presso la sua abitazione, per una perquisizione delegata dalla Procura di Padova, un ventenne, conosciuto alle forze dell’ordine. I militari, ricevute dettagliate denunce da parte delle vittime di furto delle rispettive biciclette, sono venuti a conoscenza che alcune di esse erano state riconosciute dai rispettivi proprietari poiché messe in vendita su internet su un noto sito di “market place” di una piattaforma social.

L'attività

In casa dell’uomo sono stati trovati inizialmente solo dei caschi da bicicletta da donna e un mazzo di chiavi con cui si sono recati in cantina. Qui il giovane ha tentato di tutto per impedire ai militari di accedere al locale, prima negando di avere la chiave poi, visto che questa faceva parte del mazzo rinvenuto, ha iniziato a sbracciarsi e a

calciare opponendo resistenza e tentando la fuga. Riportata la situazione alla calma i carabinieri hanno aperto la porta della cantina. Qui i militari hanno trovato ben 7 biciclette, tre delle quali, corrispondenti a quelle denunciate. Sono state restituite ai legittimi proprietari, mentre sono ancora in corso gli accertamenti per risalire ai proprietari delle restanti. Il giovane, al termine delle formalità di rito è stato denunciato all’autorità giudiziaria per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.