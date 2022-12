La piccola Lucy salvata da una pattuglia della Polizia Stradale

Si è smarrita per le strade di Padova e per ovvi motivi ha rischiato di cacciarsi nei guai. La sua fortuna è stata quella di incrociare una pattuglia della Polizia stradale di Padova che l'ha messa in salvo.

Il salvataggio

Ieri, 29 dicembre, una pattuglia della Polizia stradale di Padova ha tratto in salvo una cagnolina di razza Pinscher. Notando il piccolo amico a quattro zampe che vagava smarrito e disorientato per le strade di Padova, vicino via Bembo, i poliziotti lo hanno avvicinato e, dopo essere riusciti a tranquillizzarlo, sono riusciti a prenderlo e portarlo in salvo, all’interno dell’autovettura di servizio. Solo successivamente, dopo averlo accudito nella Sezione di Padova, hanno immediatamente contattato il veterinario per la lettura del micro-chip. Il tutto si è felicemente concluso con la riconsegna della piccola Lucy alla legittima proprietaria.