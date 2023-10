Sorpreso a passeggio con il coltello in tasca

Camminava con fare sospetto in via Palestro a Padova nel cuore della notte. I carabinieri del Radiomobile, attirati dalla sua presenza hanno deciso di controllarlo e hanno scoperto che l'uomo era armato. Dopo aver sequestrato un coltello in suo possesso, l'indagato è stato accompagnato in caserma e messo di fronte alle proprie responsabilità. Non è dato sapere a cosa gli servisse l'arma, sta di fatto che è in forte crescita il numero di persone che si muovono nel cuore della città con la lama in tasca.

Cosa è successo

I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Padova, hanno denunciato in stato di libertà, per possesso di armi e oggetti atti ad offendere un 23enne tunisino già noto alle forze dell’ordine. I fatti si sono verificati nel corso della notte, quanto la pattuglia in transito in via Palestro, attirata dall’atteggiamento sospetto di un giovane nordafricano ha deciso di fermarlo, e nel corso del controllo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama di 9 centimetri di cui non è stato in grado di giustificarne il possesso. Quanto rinvenuto è stato sequestrato. Il nordafricano dovrà rispondere all’Autorità Giudiziaria dei fatti contestati.