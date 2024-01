Con la droga in tasca, arrestato. Minore fornisce false generalità, denunciato

Ieri sera 16 gennaio, durante un servizio di perlustrazione nelle zone più "calde" di Padova sul fronte dell'illegalità, i carabinieri hanno effettuato un arresto e hanno denunciato un minorenne. L'attività di contrasto ad ogni forma di reato e a tutela della sicurezza della collettività proseguirà senza sosta sia in città che nei comuni della provincia padovana. A residenti e commercianti è costante l'appello di comporre i numeri d'emergenza nel caso si imbattessero in situazioni meritevoli di un intervento della pattuglia.

L'arresto

Una pattuglia del Radiomobile transitando in via Cave, ha notato un uomo in atteggiamento sospetto che alla vista dei militari ha tentato di allontanarsi. Fermato e sottoposto a controllo è stato trovato in possesso di 5 involucri in cellophane di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo di grammi 2,56 che aveva tentato di gettare via e che sono stati sequestrati dai militari. L’uomo, 23 anni, è stato quindi condotto in caserma in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, a disposizione dell’autorità giudiziaria e in attesa del rito direttissimo.

L'alias del minorenne

Nel frattempo, in via Facciolati, nei pressi di un bar, un’altra pattuglia ha proceduto al controllo di un giovane in atteggiamento sospetto che alla vista dei militari ha tentato di allontanarsi in​ bicicletta. Il ragazzo, 17enne, tunisino, in Italia senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, ha fornito ai carabinieri delle generalità che sono state smentite dagli accertamenti dattiloscopici effettuati in caserma. E' stato pertanto denunciato all'autorità giudiziaria per i Minorenni di Venezia per falsa

attestazione sulla propria identità personale.