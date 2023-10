Controlli ai locali etnici, pioggia di multe

La squadra amministrativa della divisione Pas della Questura, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio, nella serata di ieri, 11 ottobre, ha effettuato dei controlli amministrativi in piazza De Gasperi, unitamente a personale della Questura, al Reparto prevenzione Crimine Veneto ed ai Nas dell’Arma. Questo tipo di attività proseguirà senza sosta anche nei prossimi giorni al fine di tutelare la sicurezza degli utilizzatori finali degli alimenti posti in vendita.

Tre locali controllati, multe a raffica

È stato sottoposto a controllo, nello specifico, un market etnico di piazza De Gasperi 33/A, gestito da un cittadino pakistano di 35 anni. Dall’ispezione effettuata è emerso che diversi prodotti alimentari erano privi di prezzo di vendita al pezzo o al chilo e, per questo, è stata contestata al titolare la sanzione amministrativa di 1.032 euro. Nella circostanza sono stati identificati anche 8 dipendenti e, con il supporto della Polizia di Quartiere, 12 clienti. Al controllo ha partecipato anche personale del Nucleo Antisofisticazione e Sanità dei Carabinieri (Nas) che ha verificato la parte della macelleria, appurando che le carni macellate in vendita erano tracciabili e con marchio di macellazione. Gli stessi Nas hanno rilevato anche carenze igieniche ed intimato una pulizia straordinaria al titolare, contestando la violazione amministrativa di mille euro.

Altro esercizio commerciale etnico controllato è stato quello ubicato in piazza De Gasperi, al civico 53, gestito da un cittadino cinese di 37 anni. Dall’ispezione effettuata è emerso che diversi prodotti alimentari di origine straniera erano privi di etichetta con la traduzione in lingua italiana degli ingredienti e per questo è stata contestata la sanzione amministrativa di 1.032 euro.? Nella circostanza sono stati identificati 4 dipendenti e 8 clienti. Il Nucleo Antisofisticazione e Sanità dei Carabinieri ha controllato

il magazzino interrato in uso al gestore del locale, appurando che la merce era correttamente conservata nelle tre celle frigo e che i locali dello scantinato sono dotati di un sistema elettronico di rilevamento ratti, per scongiurarne la presenza. Gli stessi Nas hanno rilevato anche carenze igieniche ed intimato una pulizia straordinaria al titolare, contestando la violazione amministrativa di mille euro.

I controlli amministratici sono stati estesi anche all’esercizio etnico di via Annibale da Bassano 25, locale gestito da un quarantenne nigeriano. Dall’ispezione effettuata è emersa l’omessa esposizione della licenza/Scia di somministrazione alimenti e bevande e per questo verrà contestata la sanzione amministrativa di 308 euro.