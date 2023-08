Vedono i cani antidroga e consegnano spontaneamente l'hashish

Nella notte a cavallo tra il 2 e il 3 agosto la Polizia di Stato ha effettuato un osto di blocco in corso Australia, nei pressi del Teatro Geox. Con l’ausilio di Veneto Strade, gli equipaggi della Questura, della Polizia Stradale e del Reparto Prevenzione Crimine Veneto hanno sottoposto a controllo 88 veicoli ed identificato 144 persone. Il servizio è stato effettuato con l'obiettivo di contrastare la guida sotto l'influenza di alcol e droga al fine di scongiurare gravi incidenti stradali. Attività di questo tipo verranno ripetute per tutto il proseguo dell'estate.

I riscontri

Un quarantenne italiano residente in provincia di Padova è stato trovato alla guida della propria autovettura con patente già revocata dalla Prefettura. Per questo è stata elevata nei suoi confronti una sanzione di 5.100 euro ed il veicolo che conduceva è stato sottoposto a fermo amministrativo. Due ventenni, anch’essi residenti in provincia di Padova, controllati a bordo di un'auto con un terzo occupante, alla vista delle Unità Cinofile hanno spontaneamente consegnato alcune dosi di hashish agli agenti. Ad entrambi è stata contestata la detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti. Tre amici ventenni che viaggiavano a bordo di un'altra auto senza le cinture di sicurezza sono stati sanzionati ai sensi del Codice della Strada. Uno di loro è stato trovato in possesso, occultati nei pantaloni, di circa 2 grammi di hashish, per cui gli è stata contestata la detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti. La Polizia Stradale ha, inoltre, sanzionato un cittadino polacco alla guida di un furgone con targa straniera che trasportava merce di vario tipo senza la prevista documentazione. L’uomo dovrà pagare una multa di circa 400 euro. Una sola persona, di origini serbe, è stata accompagnata in Questura per identificazione in quanto privo di documenti. Si trovava a bordo di un’auto con altri connazionali.