La droga in un calzino: in manette il pusher

Quella dello spaccio di sostanze stupefacenti nel padovano è una piaga senza fine. Per questo motivo le forze di polizia sono impegnate in servizi capillari e quotidiani per tenere a bada il fenomeno e dove è possibile eliminarlo. Numerose attività sono andate a buon fine nella giornata di ieri 26 settembre. L'apello alla collettività da parte dei vertici della Questura è quello di non esitare a contattare il 113 nel caso si imbattesse in situazioni comumque meritevoli di un accertamenti. La fattiva collaborazione tra civili e forze dell'ordine è un valore aggiunto a cui non è possibile venire meno. Ieri 26 settembre tra i vari interventi si è registrato anche quello della Squadra Cinofili che, impegnata in una attività addestrativa nel quartiere Arcella, ha sequestrato a carico di ignoti 250 grammi di hashish in via Agostini.

La droga nel calzino

Una pattuglia della sezione Volanti è intervenuta in via Annibale da Bassano a seguito della segnalazione da parte di un residente di un soggetto sospetto in possesso di probabile sostanza stupefacente. Grazie alle descrizioni dettagliate segnalate al numero di emergenza 113, l'uomo è stato individuato e prontamente fermato dagli operatori intervenuti. Dal controllo l'indagato è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente che nascondeva all’interno di un piccolo calzino, suddivisa in varie dosi e una somma di denaro di 175 euro. In totale sono state rinvenuti 20 dosi: cinque di eroina per un peso di circa 5 grammi e 15 di cocaina per un peso complessivo di 13 grammi. Il soggetto, trentunenne di nazionalità nigeriana, con diversi precedenti sempre in materia di stupefacenti, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio.

L'arresto in via Tommaseo

Una pattuglia dei poliziotti di Quartiere, transitando in Via Tommaseo, hanno notato due persone intente a parlare in modo sospetto, i quali alla vista della pattuglia si sono allontanati in direzioni opposte. Gli operatori hanno deciso di effettuare un controllo riuscendo a bloccare uno dei due soggetti che si stava allontanando frettolosamente a bordo di monopattino. La persona fermata, da subito poco collaborativo e nervoso, ha tentato di nascondere qualcosa all’interno della tasca dei pantaloni. A seguito di perquisizione personale, all’interno della tasca è stato rinvenuto un involucro in cellophane contenente 5 grammi di eroina ed un altro involucro c on una dose di hashish oltre a 120 euro probabile provento di precedente attività illecita. L'indagato, ventinovenne di origine tunisina, regolare sul territorio nazionale, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio.