Minorenni in comunità "pizzicati" con la droga: arrivano i carabinieri

Numeri impressionanti emergono dall'attività dei carabinieri del comando provinciale sul fronte dello spaccio. Da inizio anno sono state arrestate 18 persone e altre 41 sono state denunciate in stato di libertà. L'attività degli investigatori proseguirà senza sosta per tamponare ogni situazione di degrado per la collettività.

Succede nell'Alta

Ieri 25 marzo i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Cittadella unitamente ai militari di San Martino di Lupari, hanno fermato a seguito di un controllo alla circolazione stradale un 52enne di Vicenza a bordo della propria auto. Durante gli accertamenti ha mostrato un certo nervosismo che ha indotto i militari ad approfondire i controlli. Sottoposto a perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di 56 grammi di cocaina e di 4.300 euro probabile provento di precedente attività illecita. La sostanza stupefacente ed il denaro sono stati sequestrati mentre l’arrestato, per il reato di detenzione ai fini di spaccio, è stato portato in carcere a Padova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Droga a due passi dallo scalo ferroviario

I carabinieri della sezione Radiomobile di Padova il 24 marzo sera hanno controllato, a piedi, in piazzale Stazione quattro ragazzi di origine nigeriana e gambiana, che tra di loro in gruppo si muovevano con fare sospetto. I militari hanno deciso di bloccarli e sottoporli a perquisizione. Hanno rinvenuto addosso ad un nigeriano 48enne di Mestrino 4,3 grammi di marijuana, all’interno di due pacchetti di sigarette, gettati a terra alla vista dei carabinieri, rispettivamente nella disponibilità di un gambiano 25enne e nigeriano 30enne, entrambi in Italia senza fissa dimora, marijuana per un peso complessivo di 1,55 grammi. Segnalato alla Prefettura di Padova come assuntore abituale di sostanza stupefacente un nigeriano 34enne in Italia senza fissa dimora trovato in possesso di 0,25 grammi di marijuana. Sostanza posta in sequestro. Risultato dell’operazione tre denunciati all'autorità giudiziaria per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio ed un segnalato alla locale Prefettura in qualità di assuntore.

Droga in comunità minori

I carabinieri della stazione di Padova Prato della Valle sono intervenuti a seguito di segnalazione da parte di alcuni operatori presso una comunità di minori di Padova in quanto insospettiti dalla condotta tenuta dai due ospiti. I ragazzi di 17 e 16 anni sottoposti a perquisizione personale sono stati trovati in possesso di 21,92 grammi di hashish. Uno dei due è stato denunciato all’autorità giudiziaria minorile di Venezia per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, l’altro segnalato alla Prefettura per uso personale.