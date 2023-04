Vuole i soldi per la droga: al rifiuto riempie di botte la madre

La dipendenza da sostanze stupefacenti ha rischiato di provocare una tragedia familiare il giorno di Pasqua in un'abitazione di Granze di Camin ai confini tra il comune di Padova e quello di Ponte San Nicolò. Una mamma di 58 anni è stata ricoverata in ospedale con 40 giorni di prognosi. Suo figli di 26 è stato arrestato con l'accusa di lesioni gravi. L'intervento tempestivo di una pattuglia della sezione "Volanti" della Questura ha evitato che la situazione potesse ulteriormente degenerare.

La dinamica dei fatti

Nella giornata di Pasqua, gli agenti della Volante sono intervenuti in un’abitazione a Padova non distante da Ponte San Nicolò. Giunti sul luogo della segnalazione con un equipaggio di in moto, gli agenti hanno individuato la donna nell’ingresso condominiale che, visibilmente dolorante, ha richiamato l’attenzione degli operatori. La stessa, 58 anni, originaria di Padova, è apparsa visibilmente impaurita e agitata, ha mostrato evidenti escoriazioni sul collo e gonfiori sul volto, lamentando, inoltre, dolori alla testa e difficoltà respiratorie dovute ai colpi sul costato. Viste le condizioni in cui versava la donna, è stato allertato immediatamente personale del 118 che, giunto sul luogo della segnalazione, dopo aver stabilizzato la ferita, ha provveduto ad accompagnare la donna presso l’ospedale per successivi accertamenti, dai quali sono emerse fratture, contusioni multiple e abrasioni per una prognosi di 40 giorni.

Il racconto

La vittima ha riferito agli agenti della lite scaturita per aver accusato il figlio di far uso di stupefacenti, motivo per il quale lo stesso si sarebbe infuriato e avrebbe iniziato a minacciarla di morte e colpirla ripetutamente con schiaffi e calci. Per i fatti accaduti la donna ha sporto querela nei confronti del figlio, ventisei anni, anch’egli originario di Padova, il quale è stato accompagnato presso gli uffici della Questura e al termine delle formalità di rito tratto in arresto per lesioni gravi. Non appena la madre sarà dimessa dall'ospedale verrà costantemente seguita per evitare che nel futuro possano capitare ulteriori situazioni che alla lunga potrebbero anche mettere in pericolo la sua vita.