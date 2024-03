Due storici commissari della Questura raggiungono la meritata pensione

Due figure storiche della Questura di Padova hanno raggiunto l'età della meritata pensione dopo anni di carriera al servizio della collettività. Ai due commissari va il ringraziamento del questore Marco Odorisio e di tutti i colleghi della

polizia di Stato di Padova.

Fabio Schiavon

Il commissario capo Fabio Schiavon ha diretto l’ufficio del Personale della Questura di Padova dal 2022 e, dal 2023 ha diretto anche l’ufficio Tecnico Logistico Provinciale. Durante la sua carriera ha prestato servizio, come agente ausiliario, dal 1984 al 1986 presso il II reparto Mobile di Padova e, al termine del corso per agenti effettivi della Polizia di Stato svolto presso il distaccamento di Duino della scuola Allievi agenti di Trieste, è stato assegnato alla sezione Polfer “Smistamento” di Milano. Dal novembre 1990 è stato operatore di Volante presso la Questura di Milano e, nel 1994, al termine del corso per vice ispettore svolto presso l’istituto di Nettuno, in Questura a Milano ha svolto l’incarico di coordinatore turno volante. Dal 1996 a Padova, ha prestato servizio in Questura alla Pas e all’ufficio Personale.

Michele Dressadore

Il commissario Michele Dressadore, arruolato in Polizia nel 1984 come agente ausiliario, ha svolto servizio al reparto Mobile di Padova, alla Questure di Venezia e Padova. Ha rivestito le varie qualifiche dei ruoli di sovrintendente, ispettore e infine commissario e da tempo prestava servizio presso la divisione Anticrimine. Ha ricoperto anche ruoli di vertice nell'ambito sindacale nazionale della categoria. Ai due commissari va il ringraziamento del questore Marco Odorisio e di tutti i colleghi della

polizia di Stato di Padova.