Tenta di superare l'esame orale di guida con l'aiutino, ma viene scoperto

Bengalese di 33 anni residente a Padova, consapevole di avere oggettive difficoltà a superare l'esame orale della patente di guida, si è presentato oggi 22 settembre alla Motorizzazione di Padova in corso Spagna con tutto il "kit" per essere aiutato. Apparecchiature informatiche che di fatto dovevano metterlo in contatto con qualcuno all'esterno che doveva suggerirgli le risposte da dare durante l'esame. Una volta che si è seduto, gli esaminatori presenti in aula hanno notato un certo nervosismo da parte dell'allievo che li ha indotti ad ipotizzare un comportamento illecito in atto. Di qui la scelta di allertare la Polizia Stradale che puntualmente è intervenuta con una pattuglia del distaccamento di Piove di Sacco, unitamente a personale di polizia giudiziaria.

Gli agenti hanno identificato l'esaminando bengalese, il quale, vistosi ormai scoperto, ha ammesso di aver occultato sotto i vestiti delle apparecchiature elettroniche che lo avrebbero agevolato nel superare i quiz teorici per l'esame. Spontaneamente ha consegnato tutta l'attrezzatura comporta da una telecamera, un auricolare e due apparati ricetrasmittenti. Tutto il materiale elettronico è stato sequestrato e il cittadino bengalese è stato accompagnato negli uffici del comando di Polizia Stradale. Qui al termine delle formalità di rito nonostante i suoi tentativi di giustificarsi, è stato denunciato per repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche. Tale reato prevede una reclusione da tre mesi ad un anno.