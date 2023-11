L'arma dei carabinieri presente al 4 novembre con un evento espositivo

Oggi 4 novembre in piazzetta Garzeria a Padova, piazzetta Garzeria, in occasione del “Giorno dell’Unità Nazionale e giornata delle Forze Armate” è stato organizzato un evento espositivo interforze a cui ha partecipato anche l’arma dei carabinieri, con l’impiego di un manichino in grande uniforme, un veicolo robotizzato utilizzato per neutralizzare pacchi e oggetti sospetti con il team di artificieri del comando provinciale di Padova, autovettura Alfa Romeo Tonale e motocicletta Ducati in assegnazione ai Nuclei Radiomobili del pronto intervento 112, nonché personale della Compagnia di Padova che è stata pronta a fornire risposte ai vari quesiti dei visitatori e materiale illustrativo e divulgativo circa l’attività istituzionale.

A far visita allo stand, anche il comandante interregionale Carabinieri “Vittorio Veneto”, generale di corpo d’Armata Maurizio Stefanizzi che poco prima ha partecipato alla celebrazione solenne quale massima autorità militare, accompagnato dal comandante della legione carabinieri Veneto, generale di Brigata Giuseppe De Liso e dal comandante provinciale, colonello Michele Cucuglielli.