Ruba un ecografo nell'appartamento di un rappresentante: arrestato in flagranza

Arresto in flagranza ai danni di un malvivente di 37 anni originario della Romania. A mettergli le manette ai polsi sono stati ieri, 27 ottobre, i carabinieri della Radiomobile di Padova.

I fatti

Durante un servizio di pattugliamento del territorio nel pomeriggio di giovedì una pattuglia dell'Arma è transitata lungo via Altichieri da Zevio e ha notato un uomo uscire in fretta e furia da un'abitazione. I carabinieri hanno avuto l'intuito di fermarlo per identificarlo e verificare cosa stesse facendo da quelle parti. Ebbene, è emerso che il trentasettenne dimorava a Padova, ma senza una fissa dimora. Da una borsa che teneva sulle spalle sono spuntati un ecografo con tablet di valore di 10mila euro, vari monili in oro e una pinza. Si è subito capito che questo ultimo strumento serviva per scassinare le parte d'ingresso delle abitazioni.

L'arresto

L'uomo, che non ha opposto alcuna resistenza, è stato accompagnato in caserma. Le immediate indagini hanno permesso di scoprire che l'indagato poco prima aveva fatto irruzione nell'abitazione di un rappresentante di un'azienda del settore medicale, facendosi largo attraverso una veranda. L'ecografo dopo essere stato sequestrato, a fine attività è stato restituito al legittimo proprietario. Stesso discorso è avvenuto per i gioielli che il trentasettenne romeno aveva trafugato in un precedente furto. Al termine delle formalità di rito il ladro romeno è stato arrestato per furto in abitazione.