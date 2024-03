Ladri "gentiluomini" svaligiano l'appartamento, poi salutano il vicino di casa

Quando un furto in abitazione si consuma in pieno centro storico, lascia sempre un po' perplessi. Sabato 23 marzo, a cavallo tra le 9 del mattino e mezzogiorno, qualcuno si è intrufolato in un condominio di piazza dei Signori ed è arrivato a colpo sicuro ad un appartamento posto all'interno dell'edificio. Con attrezzi da scasso i ladri sono riusciti a penetrare all'interno. Qui, come riporta Il Gazzettino di Padova, hanno trovato dei sacchetti pieni di spesa ancora da mettere negli scaffali. Ebbene, li hanno svuotati e in un secondo momento li hanno utilizzati per occultare la refurtiva. Stiamo parlando di gioielli raccolti in una vita di sacrifici dal valore non solo economico, ma anche affettivo.

L'incontro nel pianerottolo

Secondo la ricostruzione i malviventi una volta completata l'opera sono usciti per darsi a precipitosa fuga. Nelle scale hanno incontrato un residente e senza perdere la necessaria lucidità l'hanno salutato e poi si sono dileguati. Il sopralluogo di furto è stato effettuato dagli agenti della Questura che hanno subito raccolto un sommario identikit delle persone da ricercare e le immagini a circuito chiuso di alcuni negozi presenti nei portici di piazza dei Signori e della videosorveglianza comunale. L'obiettivo è quello di rintracciare i responsabili il prima possibile per evitare che a stretto giro possano tornare a colpire. Per come si sono destreggiati anche nel momento di difficoltà davanti allo scomodo testimone, si tratterebbe di ladri professionisti, specialisti in questo genere di reati.