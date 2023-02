Rubano lastre d'acciaio in azienda, ma vengono bloccati dai carabinieri

Fallisce il furto in azienda, tre ladri intercettati dai carabinieri e denunciati all'autorità giudiziaria per furto aggravato in concorso. Nei guai ieri sera 26 febbraio sono finiti tre italiani rispettivamente di 26, 18 e 17 anni. Il minorenne dovrà rispondere per quanto commesso al tribunale per i Minorenni di Venezia. L'intera refurtiva, del valore di diverse migliaia di euro, è stato recuperata e terminati gli accertamenti del caso, restituita al proprietario dell'azienda. Si tratta di nove lastre di acciaio del valore di diverse migliaia di euro.

La dinamica dei fatti

I tre ladri sono arrivati in via Del Santo all'interno della ditta a bordo di un furgone. Mentre caricavano le lastre sul mezzo è scattato l'allarme. Il titolare ha subito contattato il 112. In prima battuta è arrivata una pattuglia dei carabinieri della Radiomobile di Padova. I malviventi con il furgone carico si sono dileguati in direzione Padova, ma lungo la Valsugana all'altezza del casello di Padova Ovest sono stati intercettati dai militari delle stazioni di Cadoneghe e Mestrino che nel frattempo erano stati allertati dell'emergenza. Il furgone sospetto si è fermato e gli occupanti non hanno opposto alcuna resistenza.