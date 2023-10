Furti a raffica nella notte al mercato ortofrutticolo: indagini in corso

Brutto risveglio per gli operatori che ogni giorno, ben prima dell'alba, raggiungono per lavoro la zona industriale di Padova. Furto nella notte al mercato ortofrutticolo di corso Stati Uniti. I ladri sono entrati in azione nella notte tra il primo e il 2 ottobre. Il bottino è ingente. Da quanto si è appreso sarebbero state forzate una decina di postazioni riconducibili ad altrettante ditte. Dei ladri al momento alcuna traccia. Anche attraverso la visione delle immagini della videosorveglianza, gli investigatori della Questura confidano di arrivare il prima possibile agli autori del raid.

Cosa è successo

Secondo quanto appreso attorno alle 2 di notte è scattato l'allarme al mercato ortofrutticolo con contestuale sopralluogo di una pattuglia della sezione "Volanti" della Questura di Padova. In mattinata poi, all'inizio dell'attività i furti si sono moltiplicati ed è stato necessario un secondo intervento della polizia per accertare quanto accaduto e ricevere le singole denunce. All'attività d'indagine hanno partecipato an che gli agenti del gabinetto interregionale della Polizia scientifica che hanno repertato possibili impronte riconducibili alla banda che è entrata in azione. Soltanto nella giornata di domani sarà possibile avere un quadro complessivo dell'ammontare dei danni e del bottino.