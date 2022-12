Tragedia nel Comasco: morto il geologo Alessandro Guastoni

Tragedia nella notte tra mercoledì e giovedì 8 dicembre a Colico in provincia di Como: il geologo Alessandro Guastoni, 56 anni, del quale non si avevano più notizie da mercoledì sera è stato trovato morto dai soccorritori. Stando alle prime notizie a disposizione l'uomo sarebbe stato travolto da uno smottamento mentre si trovava all'interno dei cunicoli. Residente nella vicina Mandello, era entrato in una grotta nella frazione di Olgiasca, sembra per cercare minerali.

L'allarme

Una volta scattato l'allarme, intorno alle 19 di mercoledì 7 dicembre, i soccorsi si sono subito messi all'opera. Varie squadre sono state inviate a Colico per cercare il geologo bloccato in una grotta che si perde a ridosso della nota abbazia di Piona. Presto si era capito che la situazione era molto delicata a causa di una frana. L'allarme è stato lanciato dalla moglie, soccorsa e portata in salvo. Sul posto sono entrati in azione i tecnici del Soccorso alpino e Speleologico della Stazione di Dervio, oltre alle squadre della Guardia di Finanza, del Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviali) e Usar (Urban search and rescue) dei Vigili del Fuoco di Lecco e Morbegno. Sul campo anche la Polizia locale di Colico. Mobilitato inoltre l'equipaggio del soccorso Bellanese. I soccorsi, lanciati dalla moglie dell'uomo, si sono mobilitati anche in favore della donna: la 46enne, colpita da un malore, è stata presa in cura sul posto proprio dai volontari del Soccorso Bellanese, giunti in loco a bordo di un'ambulanza. Lunghe e impegnative le operazioni di recupero del corpo del 56enne, durate fino a tarda notte.

La vittima

Alessandro Guastoni, 56 anni, geologo di origini milanesi residente da alcuni anni a Mandello del Lario. È lui la vittima del tragico incidente in grotta avvenuto nella serata di ieri a Colico. L'uomo era impegnato in un'escursione alla ricerca di minerali. Nel cunicolo all'interno del quale era entrato si è verificata una frana: la scarica di massi lo ha colpito e gli ha chiuso il passaggio senza purtroppo lasciargli scampo. Il 56enne è stato travolto in particolare dal crollo di un lastrone di pietra, a poco più di un metro dall’ingresso in grotta. Studioso di geologia, Guastoni lascia la moglie e un bambino di soli 6 anni con i quali viveva nella frazione di Olcio, a Mandello del Lario. Laureato in Scienze geologiche con precedenti studi a Londra, dal 2005 lavorava all'Università degli studi di Padova come conservatore di Mineralogia. Una morte terribile la sua, che ha lasciato sgomenti famigliari e amici.