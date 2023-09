Appicca le fiamme al materasso di casa, poi chiede di essere ricoverato

E' finita male la mattinata odierna, 22 settembre, per un padovano di 58 anni residente in zona Brusegana, già noto alle forze dell'ordine. Ha provocato un incendio all'interno del proprio appartamento. Poi si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale chiedendo sotto minaccia e senza una motivazione valida, di essere ricoverato altrimenti sarebbe tornato a casa provocando ulteriori danni. Dopo gli accertamenti del caso, l'uomo è stato dimesso senza necessità di essere ricoverato. Il personale medico ha provato in tutte le maniere a farlo ragionare, poi ha allertato le forze dell'ordine per metterle al corrente della singolare vicenda. Il cinquantottenne dovrà ora rispondere all'autorità giudiziaria con l'accusa di incendio doloso.

La vicenda

Dopo il sopralluogo effettuato nell'appartamento dai vigili del fuoco e dai carabinieri, è di fatto emerso l'incendio di un materasso. Le fiamme all'arrivo del personale si erano già estinte. Gli ambienti sono stati trovati saturi di fumo e fuliggine. L'uomo, che ha ammesso di aver volontariamente bruciato il materasso, è stato denunciato. Sconosciuti al momento i motivi del suo gesto che di fatto poteva avere conseguenze ben più gravi. Fortuna ha voluto che le fiamme rimanessero circoscritte alla camera da letto e nessun altro appartamento venisse intaccato dal rogo. Ora verrà tenuto sotto stretta osservazione per evitare che possa ammettere ulteriori sciocchezze.