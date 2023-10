Da gennaio a settembre sono 513 gli incidenti stradali rilevati dall'Arma

Si è conclusa a settembre l’ottava edizione di "Adotta una strada", l’iniziativa nata dalla collaborazione tra l’arma dei carabinieri e la fondazione Ania, con lo scopo di ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali su alcune delle strade più pericolose d’Italia. Tale iniziativa è finalizzata al potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo lungo la rete stradale extraurbana, con particolare riguardo allo stato psicofisico dei conducenti e alla diffusione della cultura della sicurezza stradale tra i giovani.

L'estate in numeri

In ambito provinciale, le attività pianificate tra le arterie stradali dirette verso località balneari, che presentano un più alto tasso di incidentalità e mortalità, sono state svolte nel periodo dal 15 luglio al 10 settembre interessando in particolare i tratti stradali della S.S. 11 "Padana Superiore" e S.S. 309 “Romea”. Durante i controlli su strada sono stati distribuiti agli automobilisti quaderni informativi realizzati dalla fondazione Ania ed etilometri monouso per l’autoverifica delle condizioni di guida. Nel corso dell’iniziativa sono stati controllati 357 veicoli e 502 persone. Sottoposti a controllo alcolemico 109 conducenti. Contestate 72 infrazioni al codice della strada di cui 14 per guida in stato di ebbrezza. sono state ritirate 16 patenti; sequestrati 2 veicoli. Dieci persone sono state denunciate. Si è proceduto alla decurtazione di 302 punti sulle rispettive patenti dei trasgressori.

Diminuiscono i morti e i feriti

L’attività di controllo straordinario posta in essere nell’ambito della convenzione con fondazione Ania è complementare all’attività ordinaria di controllo della circolazione stradale che ha visto i militari del comando provinciale di Padova rilevare, nel corso dei primi nove mesi dell’anno (gennaio – settembre) 513 incidenti stradali (in diminuzione del 24.45 % rispetto ai 679 del 2022) di cui 8 mortali (in diminuzione del 38.46 % rispetto ai 13 del 2022), 354 con feriti (in diminuzione del 26.4 % rispetto ai 481 del 2022) e 151 con solo danni ai mezzi (in diminuzione del 18.38 % rispetto ai 185 del 2022); 507 i feriti complessivi (in diminuzione del 20.41 % rispetto ai 637 del 2022) di cui 22 pedoni ( in diminuzione del 24.14 % rispetto ai 29 del 2022), 836 veicoli coinvolti (in diminuzione del 42.62% rispetto ai 1141 del 2022), 70 motocicli coinvolti ( in diminuzione del 42.62 % rispetti ai 122 del 2022) e 15 ciclomotori coinvolti ( in diminuzione del 25% rispetto ai 20 del 2022).

Il sabato è il giorno "nero" per gli incidenti

Le strade maggiormente interessate dagli incidenti sono state quelle che attraversano l’intera provincia, fra queste la SS 16 (con 26 incidenti), la SR 10 (con 17 incidenti), la SS 309 (8 incidenti). Le principali cause dei sinistri stradali sono l’alta velocità e il mancato rispetto della segnaletica nelle intersezioni a raso. Gli incidenti stradali rilevati fuori dai centri abitati rappresentano il 60% del totale, mentre per quanto riguarda le tipologie di strade, il 70% sono stati rilevati su strade comunali e provinciali, la parte rimanente su regionali e statali. I giorni in cui sono stati rilevati più incidenti stradali sono giovedì, venerdì, sabato e domenica. Nei giorni di lunedì, sabato e domenica aumentano i sinistri rilevati nelle ore notturne. Il sabato è il giorno in cui in assoluto sono stati rilevati più incidenti, con picchi sia in orario diurno che notturno.

Elevate 2.530 sanzioni in nove mesi

Dall’analisi della ripartizione delle fasce orarie si è potuto osservare che: il 19% dei sinistri stradali si è verificato nella fascia oraria 00.00/06.00, il 23% nella fascia oraria 06/12, il 32% nella fascia oraria 12/18 e il 26% nella fascia oraria 18/24. Nel periodo in esame (gennaio - settembre), i reparti dipendenti dal comando provinciale dei carabinieri di Padova hanno complessivamente elevato 2530 contravvenzioni al codice della strada, di cui: 302 per guida in stato di ebbrezza, 24 per guida sotto effetto di stupefacenti, 161 per velocità non commisurata, 128 per mancata copertura assicurativa, 92 per guida senza patente o revocata, 66 per mancata precedenza e 98 per sorpasso, 361 per omessa revisione del veicolo. Nel corso delle attività di controllo sono stati sequestrati 202 automezzi e sottoposti a fermo amministrativo altri 125. Una persona è stata denunciata all’autorità giudiziaria per omicidio stradale e 14 per lesioni personali gravi o gravissime.