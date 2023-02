Operaio morto schiacciato da una porta durante un trasloco in corso del Popolo

Tragedia oggi 17 febbraio alle 14 lungo corso del Popolo a Padova. Un operaio di una ditta di traslochi, per cause ora al vaglio dei carabinieri e del personale dello Spisal, sarebbe rimasto schiacciato da un porta. Un impatto terribile che di fatto non gli ha dato scampo. Quando sono intervenuti i soccorritori del Suem 118 non hanno potuto far altro che constatarne l'avvenuto decesso.

Disagi

Siamo in pieno centro cittadino nella direttrice che dal cuore della città porta verso la stazione ferroviaria. Il metrotram durante le operazioni di messa in sicurezza dell'area ha bloccato la sua corsa per consentire agli operatori di completare le varie attività. Dell'ennesima disgrazia sul posto di lavoro è stato messo al corrente il pubblico ministero di turno che ha concesso il nullaosta per la rimozione della salma che è stata trasportata all'istituto di Medicina legale dell'ospedale di Padova.