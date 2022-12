Piazza Insurrezione "blindata" per il brindisi all'anno che verrà

Si é svolto oggi 29 dicembre in Questura a Padova il Tavolo Tecnico per la pianificazione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione dell'evento musicale di Capodanno in piazza Insurrezione.

Le precauzioni

Presenti i rappresentanti delle componenti del dispositivo di sicurezza predisposto (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Corpo di Polizia Locale di Padova, Vigili del Fuoco, Soccorso Sanitario), sono state illustrate e concordate le pianificazioni di dettaglio per consentire il regolare svolgimento della serata. Rafforzato il dispositivo di videosorveglianza che, oltre ad avvalersi delle telecamere del circuito cittadino, è stato potenziato con ulteriori installazioni della Polizia Scientifica sul parterre e sui varchi di accesso, quattro, ubicati in via Martiri della Libertà, in via Aquileia, in via Verdi ed in via Busonera. L'area sarà perimetrata per consentire efficaci controlli di sicurezza alle quattro entrate ed ulteriori sei varchi potranno essere utilizzati come uscita.

Gli orari

L'accesso del pubblico avverrà a partire dalle 20,45. La capienza stabilita per l'evento è di 6mila persone ed il conteggio dei presenti avverrà in forma automatizzata e coordinata fra i varchi di ingresso e di uscita. Sarà naturalmente vietato introdurre nell'area di spettacolo oggetti pericolosi, tra cui vetro, giochi pirotecnici e droni. Il personale delle Forze di Polizia nazionali e della Polizia Locale (saranno complessivamente oltre cento gli Agenti schierati al comando del dirigente della Polizia di Stato designato dal questore) vigilerà sul regolare svolgimento all'interno ed all'esterno del perimetro dove saranno pronte ad intervenire anche unità specializzate antiterrorismo. Fra gli spettatori anche Agenti in abiti civili per prevenire e contrastare la commissione di furti ed altri comportamenti illegali o pericolosi.

Il questore

«La nuova location del Capodanno padovano, ha imposto notevoli sforzi di pianificazione ed organizzazione da parte di tutte le componenti coinvolte ed ogni aspetto è stato vagliato d'intesa con l'amministrazione comunale e con la società organizzatrice. Sono fiducioso che grazie all'impegno di tutti ed al senso di responsabilità dei padovani sarà una serata all'insegna della musica e del divertimento. Ringrazio fin d'ora tutto il personale che trascorrerà in piazza la vigilia dell'anno nuovo per consentire ai cittadini di godersi un bell'evento in sicurezza e serenità».