Lavoratori in nero o con contratti a chiamata fittizi: pioggia di multe

Piscine, agriturismo, discoteche all'aperto. Task force della Guardia di Finanza nel periodo estivo per accertare eventuali irregolarità legate alle posizioni lavorative dei dipendenti delle singole attività. Gli accertamenti hanno interessato

diversi operatori economici a Padova e provincia e hanno permesso di individuare 41 lavoratori in nero e 28 irregolari. Stiamo parlando in questo ultimo dato di lavoratori "a chiamata" che di fatto non avevano alcun tipo di regola di ingaggio.

A Padova

Nello specifico le fiamme gialle a Padova hanno effettuato accertamenti in attività commerciali, locali notturni e piscine all'aperto. Tutto questo ha portato a scoprire 12 lavoratori in nero e 24 lavoratori irregolari. In questo ultimo caso non è stata effettuata la comunicazione di inizio della prestazione lavorativa a cura del datori di lavoro.

A Este

I finanzieri di Este hanno individuato presso 4 attività, 19 lavoratori in nero. In particolare è stato scoperto un agriturismo dedito all'organizzazione di eventi dove tutto il personale dipendente pari a 9 persone era impiegato in nero e le retribuzioni venivano corrisposte esclusivamente in contanti.

A Cittadella e Piove di Sacco

La Compagnia di Cittadella ha identificato 8 lavoratori in nero e 4 irregolari all'interno di tre attività commerciali operanti nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, mentre la Compagnia di Piove di Sacco ha rilevato la presenza di 2 persone in nero, di cui uno conducente di un automezzo commerciale sottoposto a controllo su strada.