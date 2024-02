Viabilità interrotta sulla A/13 per lavori di manutenzione al cavalcavia

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, saranno adottati provvedimenti di chiusura indispensabili a garantire la sicurezza degli operatori. Inevitabili disagi alla viabilità.

Le restrizioni

Dalle 22 di mercoledì 14 alle 6 di giovedì 15 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Padova Zona Industriale e Padova sud, verso Bologna. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Padova Zona Industriale sarà possibile percorrere la viabilità ordinaria: corso Stati Uniti e corso Esperanto ed entrare sulla diramazione di Padova sud a Padova sud. Dalle 22 di giovedì 15 alle 6 di venerdì 16 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Padova Zona Industriale e l'allacciamento con la A4 Torino-Trieste, in direzione di quest'ultima. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Padova Zona Industriale, sarà possibile percorrere la viabilità ordinaria: corso Stati Uniti e corso Argentina ed entrare sulla A4 alla stazione di Padova est.