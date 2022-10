Vola nella corsia opposta di marcia dopo lo schianto con un furgone

Ennesimo incidente stradale sulle strade padovane. Oggi, 13 ottobre alle 19,45 si sono scontrati un furgone Renault condotto da un uomo F.C. di 61 anni e una moto GS1200 con in sella A.T. di 55 anni residente in provincia di Padova.

I fatti

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia locale di Padova accorsi sul luogo dello schianto entrambi i mezzi stavano procedendo da Limena verso Padova. All'altezza dello svincolo autostradale si sono toccati la moto e il furgone. Tanto è bastato per far volare il motociclista che dopo essere stato disarcionato dalla moto ha finito la sua corsa nella corsia opposta di marcia dopo aver scavalcato il guardrail. Un volo tremendo.

I soccorsi

E' stato preso in cura dal personale medico del Suem 118. E' stato stabilizzato ed intubato prima della corsa in prognosi riservata all'ospedale cittadino. La prognosi è riservata, saranno decisive le prossime ore per valutarne i margini di recupero. Anche il conducente del mezzo è stato portato al pronto soccorso per essere sottoposto ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. La viabilità ha subito ripercussioni per circa un'ora. Tempo necessario agli operatori di terminare i rilievi, mettere in sicurezza l'area e rimuovere i mezzi incidentati che sono stati sequestrati.