Alimenti positivi al virus della "peste suina": maxi sequestro dei Nas

I carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Padova, a conclusione di accertamenti scaturiti da ispezione e campionamento alimenti cinesi a base di carne, svolti lo scorso mese di febbraio, unitamente a personale dell’Aulss 6 Euganea Padova, presso un esercizio dettaglio alimenti etnici della zona Camin di Padova, ieri 12 marzo hanno denunciato in stato di libertà il titolare dell’esercizio per aver detenuto, per la successiva vendita, alimenti a base di carne suina, di provenienza cinese, sprovvisti di

rintracciabilità ed etichettatura in lingua italiana e dichiarati pericolosi per la salute del consumatore poiché di vietata importazione e vendita nella comunità europea.

L'intervento

Nello specifico gli alimenti sequestrati, a seguito delle analisi di laboratorio sono risultati positivi al “virus peste suina”, comunque non trasmissibile all’uomo. Inoltre a conclusione degli accertamenti, l’Aulss 6 Euganea ha contestato illeciti amministrativi per un importo complessivo di 6.500 euro per omessa rintracciabilità, condizioni igienico sanitarie carenti e etichettatura non conforme, disponendo il blocco ufficiale di due celle frigorifere abusive e il contestuale sequestro di 2.490 chili di alimenti di origine animale per rischio sanitario. Questo tipo di interventi a tutela della salute pubblica proseguiranno senza sosta anche nei prossimi giorni.